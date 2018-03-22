Yardım için polise gitti, tutuklandı

Mağusa’da bir inşaat şirketinde çalışma izni ile çalışan ancak daha sonra işveren tarafından çalışma izni iptal edildiği için KKTC’de kaçak durumuna düşen Bangladeşli Abdul Kalam, pasaportunun kayıp olmasından dolayı yardım alabilmek için polise gitmesi sonrasında tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışma izini ile çalışan ancak daha sonra işveren tarafından çalışma izni iptal edildiği için KKTC’de kaçak durumuna düşen Bangladeş uyruklu Abdul Kalam, pasaportunun kayıp olmasından dolayı yardım alabilmek için polise gitti. Pasaportunun bulunması için polisten yardım isteyen Kalam, yapılan soruşturma neticesinde KKTC’de 3 aydır izinsiz ikamet ettiği ortaya çıkıcında tutuklandı. “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçundan dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kalam, 2 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

3 AYDIR KAÇAK...

Meselenin tahkikat memuru Kemal Onbaşı, zanlı Abdul Kalam’ın Mağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışma izni ile çalıştığı sırada 20 Aralık 2017 tarihinde iş veren tarafından konu çalışma izninin iptal edildiğini belirtti. Zanlının, iş veren tarafından çalışma izninin iptal edilmesine rağmen 40 gün içerisinde KKTC’den çıkış yapması gerektiği halde çıkış yapmadığını belirten Onbaşı, zanlının KKTC’de izinsiz ikamet etmeye başladığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Onbaşı, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasınıı talep etti.

ZANLI: “POLİSE YARDIM ALMAK İÇİN GİTTİM...”

Mahkemede söz alan zanlı Abdul Kalam, pasaportunun kayıp olmasından dolayı polise yardım almak için gittiğini ancak tutuklandığını söyledi.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Abdul Kalam’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.