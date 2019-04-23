Yaralıya ilk müdahaleyi doktor vekiller yaptı

Lefkoşa’da Meclis önünde bisikletiyle yaya geçidi üzerinden geçmeye çalışan 31 yaşındaki Halide Daniyarova, aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi Meclis’te bulunan vekiller yaptı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaraladı.

Kaza saat14:00 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi.

30 yaşındaki Emine Arıkan, yönetimindeki CN 871 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde kullanımında bulunan bisikleti ile batıdan doğuya doğru yaya geçidi üzerinden geçmeye çalışan 31 yaşındaki Halide Daniyarova’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Genel Kurul çalışmaları nedeniyle Meclis’te bulunan vekiller de kazaya şahit oldu.

Başını çarparak yaralanan bisikletliye ilk müdahaleyi de asıl mesleği doktorluk olan milletvekilleri yaptı.

olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Lefkoşa trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan, kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını söyledi.