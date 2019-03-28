Yapıştırıcı düzenekle kumarhanede cip hırsızlığı

Girne’de bir kumarhanede koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde aynı masada oyun oynadığı kişiye ait 1000 Dolar değerindeki cipi çalan Lübnanlı Michel Greige için iki gün daha tutukluluk alındı

Evrim KAMALI

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde aynı masada oyun oynadığı A.H.E.’ye ait 1000 Dolar değerindeki çipi çalan Lübnanlı Michel Greige tutuklanmasının ardından dün yine Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, 23 Mart 2019 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan zanlının, rulet masasında oyun oynadığı sırada aynı masada oynayan başka bir şahsa ait olup rulet masası üzerinde bulunan 1000 Dolar değerindeki çipi, koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Kol, zanlının çaldığı çipi bozdurup kumar oynadığını belirtti. Zanlının aynı gün tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden Kol, zanlının aracında ve üzerinde yapılan aramada koluna taktığı düzenek, düzenek yapmak için malzemeler ve sahte Suriye pasaportu bulunduğunu belirtti. Kol, yapılan soruşturmada zanlının 15 Mart tarihinde sahte Suriye pasaportu ile yine hırsızlık yaptığı casinoda hesap açtırıp oyun oynadığını söyledi. Kol, zanlının tasarrufunda bulunan pasaportun belge inceleme uzmanları tarafından inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.