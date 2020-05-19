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Yangınların ardı arkası kesilmiyor

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Altınova köyü yakınlarında saat 12.30 civarında başlayan yangın kontrol altına alınırken, saat 14.00 sırlarında ise Kalecik yakınlarında yangın başladı

Yangınların ardı arkası kesilmiyor

İskele bölgesinde bulunan Altınova köyünde yangın kontrol altına alınırken, Kalecik bölgesinde başlayan yangın heüz kotrol edilemedi.

Altınova Köyü’nün güney kısmındaki arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında başlayan yangında, yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, biçilmemiş arpa, zeytin ve harnup ağaçları yandı. 
Yangına polis, itfaiye ekipleri,  İskele Belediyesine ait su tankerleri, çevre halkı ve traktörler ile müdahale ediliyor.  
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının etkili olduğu alındaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan bugün saat 14.00 sıralarında, İskele'ye bağlı Kalecik köyü Valya mevkiinde makilik ve ardıç ağaçlarından oluşan arazide yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

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