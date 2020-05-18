Yangınların ardı arkası kesilmiyor

Artan hava sıcaklığıyla son günlerde ülkede büyük hasara yol açan ve art arda gelen yangın haberlerine iki yeni yangın daha eklendi. Girne-Değirmenlik dağ yolunda Arapköy kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir araç; Alayköy’de de 400 dönümlük arazi yandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dağ yolundaki yangın 14.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki HF 224 plakalı aracın, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında tamamen yandığı, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

ALAYKÖY’DE 400 DÖNÜM YANDI

Alayköy Belediyesi’ne ait şantiyenin güneyinde saat 14.30’da çıkan yangında, yaklaşık 400 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 5 çam ağacı yandı.

Yangına polis itfaiye, askeri personel, çevre halkı ve traktörlerle müdahale edildi.