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Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı yandı

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Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı yandı
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Pınarlı - Ulukışla köyleri arasındaki arazi içerisinde öğlen saatlerinde çıkan yangında, yangına müdahale eden itfaiye aracı da yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, nedeni henüz tespit edilemeyen yangın sonucu 65 dönüm biçilmemiş buğday, yarım dönüm anız ve bir adet balya tamamen yandı.

Yangına müdahale eden Geçitkale İtfaiye Şubesi’ne ait RHA 3328 plakalı araç ta yangın söndürme çalışmaları devam ettiği sırada muhtemelen aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması neticesinde motor bölümü ve ön kabin tamamen yandı.

Olayla ilgili soruşturmanın  devam ettiği belirtildi.   

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