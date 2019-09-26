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Yaman ve Merthoca yoğun bakımda

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Yeşilyurt’ta dün akşam meydana gelen trafik kazasında iki genç yaralandı. Polis, 18 yaşındaki Mustafa Yaman ile 20 yaşındaki Hasan Merthoca’nın yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yaman ve Merthoca yoğun bakımda
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  kaza dün akşam 22.45 sıralarında Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde oldu.

Doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz şekilde seyreden Hasan Merthoca (E-20) yönetimindeki JT 484 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada batı istikametine seyreden Caner Keşefli (E-38) yönetimindeki FU 574 plakalı çift kabin araca çarptı.

JT 484 plakalı araç sürücüsü Hasan Merthoca ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Yaman (E-18) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ilk yardım tedavilerinin ardından yoğun bakım servisine alındı. 

Polis araç sürücüleri Merthoca ile Keşefli’nin Güzelyurt’ta, yolcu Yaman’ın da Doğancı’da sakin olduğunu kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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