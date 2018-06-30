Yamaçköy’de orman yangını kontrol altına alındı

Yamaçköy’de ormanlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan yapılan yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yamaçköy’ün kuzey kısmında bulunan ormanlık arazi içerisinde çıkan ve rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına Orman Dairesi ekipleri, çok sayıda itfaiye ekipleri, Sivil Savunma, bölge halkı karadan müdahale etti.

Yangına daha sonra Türkiye’den gelen 1 helikopter müdahale ederek, yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın alanı yarın sabaha kadar kontrol altında tutulacağı bildirildi.

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yangının kısa sürede söndürülebilmesi için seferber olan herkese teşekkür etti.