banner107
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
16 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
36 0
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
110 0
Kazdağları
Kazdağları
93 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
86 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
87 0
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
137 0
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
92 0
banner82
banner147

Yamaçköy’de orman yangını kontrol altına alındı

banner27

Yamaçköy’de orman yangını kontrol altına alındı
banner137

Yamaçköy’de ormanlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan yapılan yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yamaçköy’ün kuzey kısmında bulunan ormanlık arazi içerisinde çıkan ve rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına Orman Dairesi ekipleri, çok sayıda itfaiye ekipleri, Sivil Savunma, bölge halkı karadan müdahale etti.

Yangına daha sonra Türkiye’den gelen 1 helikopter müdahale ederek, yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın alanı yarın sabaha kadar kontrol altında tutulacağı bildirildi.

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yangının kısa sürede söndürülebilmesi için seferber olan herkese teşekkür etti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.