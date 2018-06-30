Yamaçköy'de yangın

Yamaçköy'ün kuzey kısmında bulunan ormanlık arazide bugün saat 15:30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre itfaiye ekipleri ve bölge halkının müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.