Yamaçköy'de yangın

Yamaçköy'ün kuzey kısmında bulunan ormanlık arazide bugün saat 15:30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.
Polisin açıklamasına göre itfaiye ekipleri ve bölge halkının müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.
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