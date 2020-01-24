Yalan beyan başını yaktı

Ronge Rover marka aracını takas karşılığında tutuklu işadamı Mehmet Eminoğlu’na verip karşılığında araç almasına rağmen, mahkemeye başvurarak aracını geri talep edip, araç karşılığında herhangi bir karşılık almadığına dair yalan beyanda bulunan Duygu Ballı tutuklandı

Evrim KAMALI

Tutuklu bulunan iş adamı Mehmet Eminoğlu’na Ronge Rover aracını takas karşılığında vermesine rağmen koçan işlemlerinin gerçekleştirilmemiş olmasını fırsat bilip, aracının karşılığını almadığına dair mahkemeye başvurup, yalan beyanda bulunan Duygu Ballı dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Bülent Hapçı, zanlının Ronge Rover aracını takas karşılığında Mehmet Eminoğlu’na verip karşılığında araç almasına rağmen, mahkemeye başvurarak aracın geri talep ettiğini, araç karşılığında herhangi bir karşılık almadığına dair beyan verip uydurma tanıklık yaptığını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Hapçı, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.