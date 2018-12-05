Yağmurlu hava kazaya neden oldu

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunun Ulukışla - Aslanköy arasındaki kısmında saat 14.30 sıralarında meydana gelen kaza korkuttu.

Mağusa'dan Lefkoşa istikametine doğru ilerlemekte olan araç sürücüsünün şiddetli yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandığı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Safa Bekmez (E-27), yönetimindeki RB 720 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje düşüp ardından karşı seride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gazimağusa istikametine doğru seyreden Cenap Karabulut (E-23) yönetimindeki LU 696 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. Soruşturma devam etmekte.