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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Yağmurlu hava kazaya neden oldu

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Yağmurlu hava kazaya neden oldu
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Lefkoşa - Gazimağusa anayolunun Ulukışla - Aslanköy arasındaki kısmında saat 14.30 sıralarında meydana gelen kaza korkuttu.

Mağusa'dan Lefkoşa istikametine doğru ilerlemekte olan araç sürücüsünün şiddetli yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu yaşanan kazada iki kişi yaralandığı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Safa Bekmez (E-27), yönetimindeki RB 720 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje düşüp ardından karşı seride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gazimağusa istikametine doğru seyreden Cenap Karabulut (E-23) yönetimindeki LU 696 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. Soruşturma devam etmekte.

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