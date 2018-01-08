Hamitköy kavşağı yakınlarında Reis Market karşısında bulunan park yerinde bulunan FD 712 plakalı araç içerisinde vurulan kadının kimliği belirlendi.

Silahla vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin Semiye Şeytan olduğu bildirildi.

Polisin verdiği ilk bilgiye göre olay, saat 18:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı'da Eski Yaman Marketin arka kısmında yaşandı. Polisten verilen bilgide şöyle denildi: "Hamitköy'de sakin Semiye Şeytan (K-31), aracı içerisinde bulunduğu bir sırada erkek arkadaşı tarafından aracın dışından içeriye doğru av tüfeği ile ateş açılmak suretiyle vurularak ciddi şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Semiye Şeytan kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor. Semiye Şeytan açılan ateş sonucu sol kasık, sil bacak ve sol el kısmından yara almıştır. Meselede zanlı Ç.K. (E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte."