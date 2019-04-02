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Viskileri bedavaya içecekti

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Karakum’da bir marketten 5 bin TL değerinde 24 adet Chivas Regal viski, 5 adet Black Label marka viski, 4 adet Jack Daniels viski, birer adet 4’lü ve 6’lı koli bira, 3 adet 8’li tuvalet kâğıdı, cips çaldığı tespit edilen Engin Selimbabaoğulları tutuklandı

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Viskileri bedavaya içecekti
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Evrim KAMALI

Girne’de Lemar isimli marketten içki, tuvalet kağıdı ve cips çaldığı belirlenen 30 yaşındaki Engin Selimbabaoğulları, dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, 20-23 Mart tarihleri arasında Karakum’da faaliyet gösteren bir süpermarketten iç reyonundan 5 bin TL değerinde 24 adet Chivas Regal marka viski, 5 adet Black Label marka viski, 4 adet Jack Daniels viski, birer adet 4’lü ve 6’lı koli bira,  3 adet 8’li tuvalet kâğıdı, cips çaldığını söyledi. Kol, hırsızlık olayı ile ilgili yapılan soruşturmada zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Zanlının evinde yapılan aramada çalınan tuvalet kağıtları ile Yusuf Geneş adına düzenlenmiş sahte TC kimlik kartı bulunduğunu kaydeden polis, zanlının sahte kimlik ile 18 Ocak 2019 tarihinde ülkeye Gazimağusa Limanı’ndan giriş yaptığına dair tespit yapıldığını söyledi.

Kol, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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