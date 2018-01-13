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Virajı almadı bariyerlerin dışına uçtu

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Bu sabahın ilk saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi istikametinden süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden araç sürücüsü virajı alamayıp bariyerleri aştı ve tarlaya uçtu.

Virajı almadı bariyerlerin dışına uçtu

Bu sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Fuar Kavşağı’nda görenlerin yüreklerini ağzına getiren bir kaza meydana geldi.

Kazada  kontrolden çıkan araç, önce kaldırıma uçtu, ardından demir korkulukları yıkarak tavanı ile ağaca çarptı.

Araçta bulanan 5 kişiden 4 ü hafif yaralı olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, alkollü olduğu bildirilen sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan ve başarılı ekibi, olay yerinden kaçan sürücüyü, kazadan çok kısa bir süre sonra hastane otoparkında yakaladı.

Kaza sonrası Mercedes marka aracın hurdaya çıktığı da öğrenilirken, polisin konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

 

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