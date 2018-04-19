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Virajı alamayınca bariyerlere çarparak durdu

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Virajı alamayınca bariyerlere çarparak durdu
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Geçitkale – Tatlısu anayolunun Mallıdağ köyü kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan olmazken araç hurdaya döndü.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 09:15 sıralarında, Geçitkale - Tatlısu Anayolu üzerinde 19 yaşındaki Şeyma Özcan yönetimindeki PL  685 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada Mallıdağ kavşağını yaklaşık 100 metre geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp çelik bariyerlere çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçta büyük hasar meydana geldi.

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