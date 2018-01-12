banner107
banner69
1 0
80 0
 
Ozanköy Çağatay'ı aldı
Ozanköy Çağatay'ı aldı
40 0
20 0
14 0
21 0
Enes Ünal tarihe geçti
Enes Ünal tarihe geçti
75 0
banner82

Virajı alamayarak takla attı

banner27

Girne – Değirmenlik Dağyolu’nda takla atan aracın sürücüsü, aracını kaza yerinde bırakarak ayrıldı

Virajı alamayarak takla attı

Murat ASLAN

Girne – Değirmenlik Dağyolu’nda önceki gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza önceki gece saat 22:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, 33 yaşındaki Ahmet Nazlı, yönetimindeki FF 402 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Alevkayası kavşağının yaklaşık 500 metre gerisindeki sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla atmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken. Kaza sonrasında araç sürücüsü aracını kaza yerinde bırakarak ayrıldı. Araç sabah saatlerinde yapılan ihbar ile polis tarafından tespit edildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.