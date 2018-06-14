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Virajı alamayarak karşı şeride geçti

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Virajı alamayarak karşı şeride geçti
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Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, karşı şeritten başka aracın gelmemesi faciayı önledi.

Kaza, Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, saat 15:50 sıralarında, 22 yaşındaki Arzu Dalkıran, yönetimindeki KU 140 plakalı araç ile Yakın Doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje çarpıp karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde durdu Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.

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