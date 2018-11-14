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Virajı alamayan sürücü durağa girdi

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Virajı alamayan sürücü durağa girdi
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Lefkoşa'da araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Girne Kapısı bölgesindeki otobüs duraklarının olduğu yerde bir kadın sürücünün sürat ve dikkatsizliği sonucu yaptığı kazada durakta bekleyen bir yaya yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 15:45 sıralarında, Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, 23 yaşındaki Rukiye Türk, yönetimindeki GL 191 plakalı araç ile sağdan ikinci şerit içerisinde doğudan batıya doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak önce kaldırım üzerinde bulunan otobüs durağında beklemekte olan 25 yaşındaki Azad Özbek'e ardından da otobüs durağına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan yaya Özbek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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