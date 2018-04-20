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Virajı alamadı, bariyerlere çarptı

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Mallıdağ köyü kavşağı yakınlarında dün meydana gelen trafik kazası, hasarla atlatıldı

Virajı alamadı, bariyerlere çarptı
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 Geçitkale – Tatlısu anayolunun Mallıdağ köyü kavşağı yakınlarında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan olmazken araç hurdaya döndü.

Kaza, saat 09:15 sıralarında meydana geldi.

Geçitkale - Tatlısu Anayolu üzerinde 19 yaşındaki Şeyma Özcan, yönetimindeki PL 685 plakalı salon araç ile Tatlısu’dan Geçitkale’ye doğru seyrettiği sırada Mallıdağ kavşağını yaklaşık 100 metre geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçta büyük hasar meydana geldi.

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