Meriç’te bir evden kuyu çekimi yapıldığı sırada vidanjör patladı. Patlama sonrası herhangi bir yaralanma olmazken, vidanjör tanınmaz hale geldi

Meriç'te Belediyeye ait vidanjör bomba gibi patladı.

Değirmenlik Belediyesine ait vidanjörde çalışma esnasında patlama meydana geldi.

Sebebi henüz bilinemeyen patlama çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Patlama sonrası vidanjör adeta kağıda döndü.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, dün sabah Meriç’te meydana gelen vidanjör kazasında herhangi bir yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Karavezirler yazılı açıklamasında, dün sabah 08.30 sıralarında Meriç’te ikamet eden Rahme Beyoğlu’nun evinden vidanjörle kuyu çekimi yapıldığı sırada meydana gelen kazanın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Yaşanan bu olayda, sosyal medyada bahsedildiği gibi herhangi bir yaralanma olmadığını ifade eden Karavezirler, şunları kaydetti:

“Olay; vakum yapılırken yumulma meydana gelmesi sonucu yaşanmış ve çalışanlar hemen aracın motorunu durdurarak, gerekli emniyet önlemlerini almıştır. Temizlik işleminin yapılmasının ardından da Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nce gerekli dezenfektasyon yapılmıştır. Yaşanan üzücü olayda herhangi bir yaralanma olmaması bizleri sevindirmiştir.”