 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kontrollü oyun, gol getirmedi
Kontrollü oyun, gol getirmedi
24 0
City Mall AVM talihlilerini belirledi
City Mall AVM talihlilerini belirledi
20 0
 
19 0
19 0
Hentbolda sezon festivalle kapandı
Hentbolda sezon festivalle kapandı
42 0
Dünya Kupası İspanya'nın
Dünya Kupası İspanya'nın
18 0
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
9 0
banner82

Vidanjör bomba gibi patladı

banner27

Meriç’te bir evden kuyu çekimi yapıldığı sırada vidanjör patladı. Patlama sonrası herhangi bir yaralanma olmazken, vidanjör tanınmaz hale geldi

Vidanjör bomba gibi patladı
banner267

Meriç'te Belediyeye ait vidanjör bomba gibi patladı.

Değirmenlik Belediyesine ait vidanjörde çalışma esnasında  patlama meydana geldi.

Sebebi henüz bilinemeyen patlama çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Patlama sonrası vidanjör adeta kağıda döndü. 

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, dün sabah Meriç’te meydana gelen vidanjör kazasında herhangi bir yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. 
Karavezirler yazılı açıklamasında, dün sabah 08.30 sıralarında Meriç’te ikamet eden Rahme Beyoğlu’nun evinden vidanjörle kuyu çekimi yapıldığı sırada meydana gelen kazanın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. 
Yaşanan bu olayda, sosyal medyada bahsedildiği gibi herhangi bir yaralanma olmadığını ifade eden Karavezirler, şunları kaydetti:
“Olay; vakum yapılırken yumulma meydana gelmesi sonucu yaşanmış ve çalışanlar hemen aracın motorunu durdurarak, gerekli emniyet önlemlerini almıştır. Temizlik işleminin yapılmasının ardından da Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nce gerekli dezenfektasyon yapılmıştır. Yaşanan üzücü olayda herhangi bir yaralanma olmaması bizleri sevindirmiştir.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.