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Vicdansızlık!

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Alayköy kavşağı yakınlarında dün akşam aracın çarptığı iki yayadan biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı. Araç sürücüsü ise kazanın ardından kayıplara karıştı

Vicdansızlık!
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Murat ASLAN

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu Alayköy kavşağı yakınlarında dün akşam aracın çarptığı iki yayadan biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen FK 150 plakalı pick up araç sürücüsü, Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada gidiş istikametine doğru yolun solunda banket içinde yaya olarak yürümekte olan isimleri henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu iki erkek şahsa çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan her iki yaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ancak yayalardan biri yapılan tüm müdahalele rağmen yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü ise kazanın ardından kayıplara karıştı. Polis sürücüyü bulmak için geniş çaplı arama başlattı. İki yayayın kimliği ise henüz tespit edilemedi.

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