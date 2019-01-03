Vicdani ret davasında ilk ceza açıklandı

Kamuoyunda Vicdani Ret Davası olarak bilinen Halil Karapaşaoğlu ile Haluk Selam Tufanlı'nın askere gitmeyi redetmeleri ile ilgili Askeri Mahkeme'de görülen dava da bugün ilk karar verildi.

Velilen ilk karara göre Halil Karapaşaoğlu 2000 (İki Bin TL) para cezasına çarptırıldı. Ancak Karapaşaoğlu'nun 10 gün içerisinde verilen para cezasını ödememesi durumunda 20 gün hapis cezası verilecek. Öte yandan Haluk Selam Tufanlı'nın davasının ise AİHM'de açılan davanın sonucuna göre verileceği bildirildi.

Bu arada karar sonrası Halil Karapaşaoğlu "silah tutmak istememekten utanç değil onur duyuyorum" dedi.