banner107
Gece yıkanmanın faydaları
Gece yıkanmanın faydaları
150 0
Kadın cinayetine müebbet
Kadın cinayetine müebbet
57 0
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
101 0
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
131 0
61 0
Bademin 9 önemli faydası
Bademin 9 önemli faydası
72 0
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
70 0
Mağusa’nın ağası Çanakkale
Mağusa’nın ağası Çanakkale
306 0
banner82
banner147

Van araç devrildi

banner27

Van araç devrildi
banner137

Lefkoşa'da, Mazlum Çınar (E-23), yönetimindeki KC 150 plakalı van araç ile, Alpet benzin istasyonundan organize sanayi bölgesi 3. Caddeye baglanan isimsiz tali yol üzerinde, batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunda bulunan beton sete çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Mazlum Çınar (E-23) kaldırıldığı LDH'de yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.