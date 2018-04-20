Van araç devrildi

Lefkoşa'da, Mazlum Çınar (E-23), yönetimindeki KC 150 plakalı van araç ile, Alpet benzin istasyonundan organize sanayi bölgesi 3. Caddeye baglanan isimsiz tali yol üzerinde, batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunda bulunan beton sete çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Mazlum Çınar (E-23) kaldırıldığı LDH'de yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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