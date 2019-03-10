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Van araç cayır cayır yandı

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Lapta-Karaoğlanoğlu yolunda seyir halindeki van araç yandı

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Van araç cayır cayır yandı
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Lapta-Karaoğlanoğlu yolunda dün seyir halindeki van araç cayır cayır yandı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Araç yangını, saat 16:00 sıralarında meydana geldi.

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Alpaslan Bulanık yönetimindeki LD 782 plakalı araç seyir halinde bulunduğu sırada muhtemelen akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yangın sonucu aracın ön kabini, ön kaporta, plastik aksamları ve iki adet ön lastiği yanarak zarar gördü.

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