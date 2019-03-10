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Vakaya giden Sivil Savunma aracı kaza yaptı

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Kayıp turisti aramaya giden Sivil Savunma'ya ait araç, Hamitköy çemberinde sirenleri açık şekilde kırmızı ışıkta geçerken, başka bir araçla çarpıştı

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Vakaya giden Sivil Savunma aracı kaza yaptı
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Lefkoşa’da dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kayıp bir turisti aramaya giden Sivil Savunma'ya ait RHA araç, sirenleri açık bir şekilde kırmızı ışıkta geçerken, başka bir araçla çarpıştı. 
Kaza dün saat 14.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan 40 yaşındaki Mahmut Balcı, yönetimindeki RHA 4037 plakalı araçla görevli olarak aracının sirenleri açık şekilde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberindeki trafik ışıklarına geldiği zaman, kırmızı ışıkta geçerken o esnada çember üzerinden Hamitköy istikametine doğru seyreden 30 yaşındaki Kemal Erdem yönetimindeki MG 418 plakalı araca çarptı. MG 418 plakalı araç sürücüsü Kemal Erdem ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 50 yaşındaki Amjad Ali kazada yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

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