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Vadili'de 1490 kilo kaçak dana ve kuzu eti ele geçirildi

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Vadili’de bir ambarda Güney Kıbrıs’tan getirilmiş 1490 kilo dana ve koyun eti ele geçirildi, dört kişi tutuklandı

Vadili'de 1490 kilo kaçak dana ve kuzu eti ele geçirildi
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Polis basın bülteninde “gümrüksüz mal ithal ve tasarrufu” başlığıyla yer alan bilgiye göre, dün Vadili’de bulunan bir ambarda polis tarafından yapılan kontrolde, F.K. (E-31), M.K. (E-31), H.K. (E-26) ve Y.T’nin (E-50) tasarrufunda Güney Kıbrıs'tan ithal edilen 1490 kilo muhtelif dana ve koyun eti ve sahte olduğuna inanılan mühür bulundu.

Adı geçen dört kişi tutuklanırken etlere ve mühüre el konuldu.
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Lefkoşa’da Y.B.’nin (E-28) çalıştırdığı iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, Y.B’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Zanlı tutuklandı. 
SAHTE PASAPORTLU BİR KİŞİ TUTUKLANDI 
Lefkoşa’da, vize borcu nedeniyle KKTC’ye giriş yapamadığı gerekçesiyle sahte pasaportla Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yapan N.M.A.H. (E-34) tespit edilerek tutuklandı. 
N.M.A.H.’nin geçen sene 3 Ekim’de sahte beyanla kayıt temin ettiği belirendi. 
BOĞAZ’DA 32 YAŞINDAKİ UMUT SALAM KAYIP 
Boğaz’da önceki gün saat 21.00 sıralarında, evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Umut Salman (E-32) aranıyor. 
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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