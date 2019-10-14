Üzerinde uyuşturucuyla polise gitti

Girne’de önceki gün polise ıspatı vücut yapmaya gelen zanlı Mehmet Yıldırım şüpheli hareketler sergilemesi üzerine üstüne arama yapıldığını, giymekte olduğunu pantolonunun sağ ön cebinde kâğıda sarılı bir gram sentetik cannabionid bulundu

(Kamalı Haber)

Girne Polis Müdürlüğü içerisinde üzerinde uyuşturucu bulunan Mehmet Yıldırım tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme biriminde görevli Mehmet Bayram, önceki gün polise ıspatı vücut yapmaya gelen zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine üstüne arama yapıldığını, giymekte olduğunu pantolonunun sağ ön cebinde kâğıda sarılı bir gram sentetik cannabionid bulunduğunu, ayrıca içerisinde uyuşturucu madde olan ucu yanık sigara ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının gözaltına alındığını ve narkotik birimine haber verildiğini söyledi. Zanlının sorgusunda uyuşturucu maddeyi aldığı şahsın ismini söylediğini kaydeden polis, söz konusu şahsın arandığını ifade etti. Polis, zanlının üzerine bulunan maddelerin analize gönderileceğini ifade etti. Zanlının geçtiğimiz şubat ayında denetimli serbestlikten yararlandığını, bu nedende polise ıspatı vücutta bulunduğunu kaydeden polis, zanlının bu şartlar altındayken yeniden suç işlediğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini aranan şahıs olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.