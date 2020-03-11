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Üzerinde 10 gram uyuşturucuyla yakalandı

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Lefkoşa’da şüpheli görülerek üzerinde yapılan aramada 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Eyad Mohamad Hassan Abdelrazak tutuklandı

Üzerinde 10 gram uyuşturucuyla yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Eyad Mohamad Hassan Abdelrazak tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Kurtbir, 9 Mart 2020 tarihinde zanlı Eyad Mohamad Hassan Abdelrazak’ın Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarrufu suçundan tutuklandığını belirtti. Kurtbir, zanlının konu tarihte şüpheli görülerek üzerinde yapılan aramada 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti. Kurtbir, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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