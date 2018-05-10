Uzatma kablosu yangına neden oldu

Yılmazköy'de bir evde uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangın büyük zarara yol açtı

Yılmazköy'de dün sabah bir evde meydana gelen yangın, korku dolu saatler yaşattı.

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan İbrahim Yasakçı’ya ait evin yatak odası içerisinde, çoklu uzatma kablosunun ısınıp kısa devre yapması sonucu çıkan yangında evin bir odası tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangına ilk müdahale ev sahipleri tarafından yapılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu, odanın kapısı, bir adet televizyon ve oda içerisinde buluna muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü

Yangının evin başka yerine sıçramaması daha da büyük bir zararı önledi.,