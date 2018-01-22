Uyuşturucuyu pencereden attılar

Lefkoşa’da yabancı uyruklu iki kişinin kaldığı eve operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu madde buldu. Zanlılardan biri, baskın sırasında 30 ayrı paket şeklinde olan beş gram uyuşturucuyu evin penceresinden dışarıya attı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine zanlılar Adegboyega Olaoluwapo Aladegba ve Charles Dawuda Danbaki’nin kalmakta oldukları ikametgâha yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlılar Aledegba ve Danbaki ile evde misafir olarak bulunan zanlı Hussein Kehinde Ipaye dün Lefkoşa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Adegboyega Olaoluwapo Aladegba ve Charles Dawuda Danbaki’nin kalmakta oldukları ikametgâha 20 Ocak tarihinde saat 16.00 – 16.30 saatleri arasında yapılan aramada zanlı Aladegba’nın tasarrufunda yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının baskın sırasında ise tasarrufunda bulunan ve 30 ayrı paket şeklinde olan yaklaşık 5 gram ağırlığındaki maddeyi ise ikametgâhın penceresinden dışarıya attığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Mehmet Sevinç evde kalan zanlı Aladegba ve Danbaki’nin tutuklandığını ayrıca zanlılar ile birlikte uyuşturucu madde içtiği tespit edilen ve evde misafir olarak bulunan zanlı Ipaye’nin de tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini sanlıların tasarruflarında bulunan uyuşturucu maddeyi kimden aldıklarının tespit edileceğini belirterek ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Ipaye suçsuz olduğunu denetimli serbestlik yasası altında her hafta kan verdiğini ve kanın temiz olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.