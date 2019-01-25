Uyuşturucuya rekor ceza: 11 yıl

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan TIR’da gizlenmiş 1541 adet uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili davada sanık 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Evrim KAMALI

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 2017 yılı Ocak ayında TIR’ın dorsesine bin 665 adet uyuşturucu hap saklayarak Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye sokulması ile ilgili yargılanan Hüseyin Salın ile Serkan Aygün hakkındaki davada karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan heyet sanıkları 11 yıl hapse mahkum etti.Kararda 9 Ocak 2017 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan Cengiz Alkaya’nın tasarrufunda NY 266 plakalı TIR’ın dorsesine gizlenmiş siyah renk poşetlerde, hediye paketleri içinde 1541 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Sanık Cengiz Alkaya’nın itirafı üzerine ülkeye birlikte giriş yapan ve üzerinde 124 adet uyuşturucu hapla Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen Hüseyin Salın’nın da aynı gün Girne’de tutuklandığı ifade edildi. Salın’ın ülkeye soktuğu 124 adet uyuşturucu hapın Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde otlar içerisine gizlenmiş olarak buldukları açıklandı. İki sanığın tutuklandığı, Salın ve Alkaya’yı ülkeye uyuşturucu hap getirmek için teşvik eden Serkan Aygün’ün de gözaltına alındığı kaydedildi.

Sanıklar hakkında verilen kararı okuyan Başkan Hacı, sanık Salın ile Aygün’ün suçlamaları reddedip iddialar ortaya attıklarını söyledi. Hacı, sanıkların savunmalarına tek tek değinerek vardıkları kanaati açıkladı. Sanık Salın’ın bir akrabasının düğünü için Türkiye’ye gittiğini, Cengiz Alkaya’nın ülkeye uyuşturucu getirdiğinden haberi olmadığını, ülkede içerisindeki 124 adet hap olan çantanın ise Alkaya’ya ait olduğunu öne sürdüğünü söyledi. Hacı, sanık Alkaya ile Salın’ın telefon görüşmelerinin incelendiğini ifade ederek, sanık Salın’ın bazı görüşmelerinde uyuşturucu madde ile bağlantısının görüldüğünü, içerisinde uyuşturucu olan çantanın Alkaya’ya ait olduğuna dair beyanının ise yalan olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu söyledi. Hacı, sanık Salın’ın yeminli şahadet altında yalan söylediğini ifade etti.

Sanık Aygün’ün suçla bağlantısı olmadığına dair iddialarına da değinen Hacı, sanık Aygün’ün sanıl Salın ve sanık Alkaya’nın Türkiye’ye gitmeleri için uçak bileti kestiğini, her iki sanığın toplam 900 TL harçlık verdiğini söyledi. Hacı, sanık Aygün’ün 9 Ocak’ta ülkeye giriş yapan sanık Salın’ı limandan aldığını, birlikte çay içmeye gittiklerini ifade etti. Sanık Aygün’ün yakalanmadan önce telefonunu attığını ifade eden Hacı, Aygün’ün telefonunun kırıldığı için attığına dair ifadesine itibar etmediklerin, sanık Alkaya’nın limanda yakalandığını sanık Salın’ndan duyduktan sonra telefonunu attığına kanaat getirdiklerini söyledi.

Hacı, sanık Salın’ı ülkeye bin 645 adet uyuşturucu hap ithal ve tasarrufu suçundan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Hacı, sanık Aygün’ün ise suçun işlenmesine olanak sağladığına, yol gösterdiğine ve bilerek, isteyerek suça iştirak ettiğine kanaat getirdiklerini ve mahkûm ettiklerini söyledi.

Başkan Hacı, sanıklara ceza takdir ederken suçun işleniş şekli, kişisel durumlarının dikkate alındığını, “Uyuşturucu ithal ve tasarruf” suçlarının oldukça ciddi ve toplumu endişeye sürükleyen suçlar olduğunu kaydetti. Hacı, bu tür suçların yaygınlaşarak, gün geçtikçe artmakta olup kamu vicdanını rahatsız edici boyuta geldiğini vurguladı. Hacı, uyuşturucu suçlarının yaygın, kamu sağlığını tehdit eden ve toplumda tedirginlik yaratan suçlardan olduğuna dikkat çekerek, ceza öngörürken kamu menfaati ve caydırıcılığının da ön planda tutulduğunun altını çizdi.Hacı, ülkeye sokulan uyuşturucu hap miktarının azımsanmayacak miktarda olduğunu da ifade ederek, her iki sanığı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bu arada aynı suçtan yargılanan sanık Cengiz Alkaya ise geçtiğimiz Ekim ayında 10 yıl hapse mahkûm edilmişti.