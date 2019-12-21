banner255
banner69
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
11 0
Sisli hava korkuttu
Sisli hava korkuttu
25 0
 
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
30 0
GAÜ ve DAÜ finalde
GAÜ ve DAÜ finalde
144 0
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
66 0
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
473 0
41 0
banner355

Uyuşturucuya 7 yıl hapis

banner27

Gönyeli’de yüklü miktarda uyuşturucu hap ile yakalanan Serkan Akgün ile Hasret Şen’den uyuşturucu hap aldığı tespit edilen ve suçlamaları reddeden Enes Gülyaprağa, 7 yıl hapis cezası aldı

Uyuşturucuya 7 yıl hapis

Evrim KAMALI

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasarruflarındaki yüklü miktardaki uyuşturucu hap ile yakalanan Serkan Akgün ile Hasret Şen’den uyuşturucu hap aldığı tespit edilen ve suçlamaları reddeden Enes Gülyaprağa, yapılan duruşmalar sonucu suçlu bulundu ve 7 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kâtip açıkladı. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Kâtip, sanıkların ticari amaçlı ve 500 adet MDMA türü uyuşturucu hap tasarruf etmesini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Kâtip, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Yargıç Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.