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Uyuşturucu zanlıları kaçarken polisleri yaraladı

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Mağusa’da polis ekipleri, üç kişinin bulunduğu bir aracı durdurunca araç sürücüsü iki polise çarpıp kaçmayı denedi ancak 100 metre geçmeden yakayı ele verdi

Uyuşturucu zanlıları kaçarken polisleri yaraladı
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 Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün sabaha karşı ihbar alan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri CN 470 plakalı aracın peşine düştü. CN 470 plakalı aracı Mağusa’da tespit ederek polis aracıyla önünü kesen narkotik ekibi, konu araçta 80 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara bulurken, konu araçta tespit edilen Ziya Burçin Erbay, Mustafa Kurucu ve Ümit Anaçkaya ise tutuklandı. Operasyon sırasında ise narkotik ekipte görevli 2 polis memuru yaralandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Erbay, Kurucu ve Anaçkaya aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, 26 Nisan tarihinde saat 01:30’da alınan bir bilgide CN 470 plakalı araçta kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu aracın Mağusa’da tespit edilip polis aracıyla önünün kesilerek durdurulduğunu belirten Derman, araç içerisinde zanlı Ziya Burçin Erbay, Mustafa Kurucu ve Ümit Anaçkaya’nın tespit edildiğini söyledi. Derman, zanlılara araçtan inmelerinin söylenmesi üzerine zanlı Erbay’ın yönetimindeki CN 470 plakalı aracın geri vitesini takarak kaçmak istediği sırada görevli iki polise araçla çarparak darp edip görevlerinden men ettiklerini ve olay yerinden kaçtıklarını ancak yaklaşık 100 metre ileride tekrardan polis aracıyla önleri kesilerek durdurulduklarını açıkladı. Araçta bulunan zanlıların araçtan inerek kaçtıkları sırada makul güç kullanılarak alıkonulduklarını belirten Derman, akabinde araçta yapılan aramada toplam 80 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 3 adet içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigaralar bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Derman, zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ziya Burçin Erbay, Mustafa Kurucu ve Ümit Anaçkaya’nın tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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