Uyuşturucu ve eski eser tasarrufuna 5 yıl hapis

Girne’de 26 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 130 gram hintkeneviri ile 8 parça eski eser tasarrufu suçundan yargılanan yargılanan Fikret Behzat, 5 yıl hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Girne’de 26 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 130 gram hinkeneviri ile 8 parça eski eser tasarrufu suçundan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Fikret Behzat hakkındaki karar açıklandı.

Davanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, davayla ilgili tüm emare ve olguları titizlikle incelediklerini, sanığın güneyden Salih Arıdağ tarafından ithal edilen 130 gram hintkenevirini tasarruf ettiğine, fiziki korumaya aldığına, paketlenmesine yardım ettiğine bulgu yapıp, yargılandığı uyuşturucu tasarrufu suçundan mahkûm ettiklerini açıkladı. Kürşad, sanığın cep telefonunda bulunan eski eserlerin izinin sürülmesi üzerine ise annesinin Kozanköy’deki evinde bulunan 25 bin TL değerindeki 8 parça eski eseri de tasarruf ettiğine bulgu yaptıklarını söyledi. Kürşad, sanığa ceza verirken uyuşturucu maddenin miktarını, saklanmasına yardım etmesini, Salih Arıdağ ile birlikte hareket edip ithal aşamasında katkısı olduğunu ifade ederek, 5 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Girne’de 26 Mayıs 2018’de narkotik ekipleri operasyon düzenlemiş, Fikret Behzat’ın bir tanıdığının evine yapılan baskında 18 paket halinde 130 gram hintkeneviri ele geçirilmişti. Ayrıca evin salonundaki masanın üzerinde bir miktar daha uyuşturucu ele geçirilirken, bir de hassas terazi bulunmuştu. Polis, Salih Arıdağ, Fikret Behzat ve Abdurahman Bahar’ı tutuklarken, zanlı Behzat’ın cep telefonunda yapılan incelemede eski eser resimleri görülmüştü. Polis, eski eserlerle ilgili de soruşturma yapıp sanığın annesinin evine sakladığını tespit etmişti.