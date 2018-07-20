Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu

Metehan barikatından KKTC’ye giriş yaparken üzerinde arama yapılan ve 15 gram hintkeneviri ile 257 parça muhtelif ziynet eşyaları bulunan Özel Vurdu tutuklandı

Evrim KAMALI Metehan barikatından KKTC’ye giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalanan 51 yaşındaki Özel Vurdu dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Narkotik Şube’de görevli polis memuru, zanlının önceki gün saat 13.00 sıralarında, Metehan Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalandığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde Avusturalya’da ekmiş olduğu hintkeneviri bitkisini hasat ettiğini, elde ettiği 7 kilo 200 gram uyuşturucudan 4 kilosunu satıp karşılığında çalıntı olduğunu bildiği ziynet eşyalarını aldığını söylediğini kaydetti. Zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, ifadesinin araştırılacağını kaydeden polis, 4 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.