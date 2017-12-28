Uyuşturucu ticaretine büyük darbe

Ozanköy'de dün yapılan operasyonlarda yaklaşık olarak 800 gram uyuşturucu bulunurken üç kişi tutuklandı

Ozanköy’de polis tarafından iki evde yapılan aramada toplam 722,5 gram hintkeneviri ve 87 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu buldu. 3 kişi tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah 09.30-10.10 saatleri arasında, I.D.C.S.(E-52) ve M.G.Ş.(K-27)’nin kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 2,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Konuyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen C.M.B. (E-56)’nin evinde yapılan aramada ise; yaklaşık 720 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 87 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.