Uyuşturucu tasarrufuna 7 yıl hapis

Mağusa’da 1000 adet Extacy türü uyuşturucu hap ile 100 gr Kokain türü uyuşturucu maddeyi tasarruf eden sanık Mustafa Baykara Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl hapse mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 1000 adet Extacy türü uyuşturucu hap ile 100 gr Kokain türü uyuşturucu maddeyi tasarruf ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Mustafa Baykara hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde Extacy hap tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde Kokain tasarrufu” davalarından yargılanan sanık Baykara suçlu bulunarak 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Daha önce ayni davadan yargılanan sanık Baykara’nın suç ortakları sanık Ersin Dilmen 10 yıl, sanık Duran Gül ise 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

UYUŞTURUCU MADDELERİ SANIK DİLMEN’DEN ALIP SANIK GÜL’E VERECEKTİ...

Sanık Mustafa Baykara’nın suç ortağı olan ve ayni davadan daha önce yargılanarak 11 yıl hapis cezasına mahkum olan Duran Gül, 31 Mayıs 2017 tarihinde Mersin’e gitmiş ve orada uyuşturucu satan Hakan Küçük ile buluşup KKTC’de satmak için 1000 adet Extacy hap ile 100 gr Kokain alma konusunda anlaşmışlardı. “İsmail” isimli bir kişi tarafından ise konu uyuşturucu maddeler KKTC’ye getirmesi için TIR şoförlüğü yapan Ersin Dilmen’e verilmişti. Konu uyuşturucu maddeleri alan Ersin Dilmen, 2 Haziran 2017 tarihinde Mağusa Limanı’na giriş yapmış ve Duran Gül ile Kaleiçi’nde faaliyet gösteren bir pastahanede uyuşturucu alışverişi yapmak için anlaşmışlardı. Ayni tarihte Duran Gül, sanık Mustafa Baykara’yı yanına alarak Mağusa’ya konu pastahaneye gelmiş ve sanık Baykara’dan içeriye girip Ersin Dilmen’i beklemesini ve ondan konu uyuşturucu maddeleri almasını istemişti. Sanık Baykara ise pastahaneye girerek bir masaya oturmuş ve Ersin Dilmen’i beklemeye başlamıştı. Sanık Baykara, kısa bir süre sonra yanına gelen Ersin Dilmen’e konu uyuşturucu maddeleri erkekler tuvaletine bırakmasını söylemiş, Ersin Dilmen ise tuvalete giderek içinde uyuşturucu olan poşeti çöpün arkasına bırakmıştı. Pastahenede temizlikçi olarak çalışan işçi ise içerisinde uyuşturucu olan poşeti bulmuş ve şüphelenerek garsona vermiş ardından ise polise bilgi verilmişti. O sırada sanık Baykara uyuşturucu maddeleri almak için tuvalete gitmiş ancak uyuşturucu maddeleri bulamayınca kendisini dışarıda bekleyen Duran Gül’ün yanına gitmişti. Sanık Baykara ile Duran Gül daha sonra pastahaneden ayrılarak Lefkoşa’ya gitmek için yola çıkmış ancak bir süre sonra pastahaneye tekrar gitmek için geri dönmüşlerdi. Aldıkları bilgi üzerine konu pastahaneye gelen narkotik ekipleri ise poşet içerisinde yaptıkları kontrolde 1000 adet Extacy hap ile Kokain türü uyuşturucu madde tespit etmişti. Akabinde iş yerine ait kamera kayıtlarını inceleyen polis 3 şüpheli şahıs tespit etmişti. Uyuşturucu maddeleri almak için tekrar pastahaneye gelen sanık Baykara ile Duran Gül, polis tarafından tespit edilerek tutuklanmıştı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPANLARA AĞIR CEZALAR VERİLMELİ...

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık Mustafa Baykara’yı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiğini açıkladı. Aksun, sanık Baykara’nın konu suçtaki rolünün Ersin Dilmen ile Duran Gül arasındaki uyuşturucu transferini yapmak olduğunu belirtti. Uyuşturucu ticareti yapanlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirten Aksun, sanığın, Duran Gül’e konu uyuşturucu maddeleri vermek suretiyle uyuşturucu maddelerin adaya yayılmasına ve ticaretinin yapılmasına katkı sağlayacağının görüldüğünü açıkladı. Sanığın tasarruf ettiği Extacy ve Kokain türü uyuşturucu maddelerinin oldukça tehlikeli sınıfta bulunduklarını belirten Aksun, uyuşturucu maddelerin topluma yayılması halinde toplumun sağlığının derinden sarsılacağını söyledi. Aksun, uyuşturucu maddelerin topluma yayılmasının toplumdaki bireylerin bir başka suça bulaşmasında basamak teşkil ettiğine dikkatleri çekerek, bununla mücadele eden mahkemelerin de suçla orantılı ceza vermesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Aksun, sanık Baykara’ya verilecek en uygun ve adil cezanın uzun süreli hapislik cezası olduğunu belirterek, sanığı 7 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.