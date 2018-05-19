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Uyuşturucu tarlasından üç kilo hasat etmiş

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Lefke’de narkotik ekiplerinin ele geçirdiği üç bin kök uyuşturucu bitkisi ile tutuklanan Halil Fellahoğlu, verdiği ifadede ziraatını yaptığı Hintkeneviri bitkisinden üç kilo hasat ettiğini ve bir kısmını içtiğini belirtti

Uyuşturucu tarlasından üç kilo hasat etmiş
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Evrim KAMALI

Lefke’de narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği rekor miktardaki uyuşturucu bitkisi ve madde ile yakalan 49 yaşındaki zanlı Halil Fellahoğlu, dün Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam, önceki gün zanlı Halil Fellahoğlu’nun Lefke Mezarlık yolunda kaldığı karavanda mahkeme emri ile arama yapıldığını söyledi. Karam, karavanda gerçekleşen aramada 30 gram hintkeneviri, 1 adet tabanca, iki adet şarjör ve 14 adet canlı mermi bulduklarını söyledi. Polis akabinde zanlının gösterimi ile yine kullanımındaki ambar şeklinde binada arama yapıldığını ve 1 kilo ağırlığında Hintkeneviri ele geçirdiklerini mahkemeye aktardı. Polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Halil Fellahoğlu’nun kullanımındaki karavanın tellerle çevrilmiş bölümünde yapılan aramada 33 kök boyları 15 ile 40 cm arasında değişen Hintkeneviri bitkisi, yine aynı alanının batıya bakan bölümünde toplam 2 bin 900 kök boyları 10 ile 150 cm arasında değişen Hintkeneviri bitkisi bulduklarını belirtti.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Halil Fellahoğlu’nun verdiği gönüllü ifadesinde işlediği suçu itiraf ettiğini 2017 yılı Mart ayı içinde ziraatını yaptığı Hintkeneviri bitkisinden 3 kilo hasat ettiğini ve bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın çok yeni olduğunu belirterek alınması gereken ve soruşturulması gereken birçok kişinin olduğunu belirtti.

Olayla bağlantılı aranan bir şahsın daha olduğuna dikkati çeken Karam, Fellahoğlu’nun soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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