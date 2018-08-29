Uyuşturucu tacirlerine darbe

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda Serkan Akgün ve Hasret Şen’in üzerilerinde ve evlerinde 837 adet hap bulundu. Zanlıların hapları 19 Haziran 2018 tarihinde 1700 adet olarak Ercan’dan ülkeye ithal ettikleri ortaya çıktı

Evrim KAMALI

Gönyeli’de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili olarak tutuklanan zanlılar Serkan Akgün ve Hasret Şen tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam 28 Ağustos 2018 tarihinde, saat 00.10 sıralarında, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda zanlı Serkan Akgün’ün tasarrufunda 100 tane uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı Serkan Akgün’ün, Hasret Şen ile birlikte kaldıkları ikametgahta ise yapılan aramada 737 adet hap daha bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis çavuşu Karam, hapları zanlıların 19 Haziran 2018 tarihinde 1700 adet olarak Ercan Havalimanı’ndan ithal ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Karam, zanlıların hapların 863 tanesini ismi tespit edilen ve edilemeyen birçok kişiye sattıklarının belirlendiğini belirterek aranan şahısların olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.