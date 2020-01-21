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Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

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Kermiya’da Yusuf Özgen’in tasarrufunda 20 gram uyuşturucu madde bulunurken, birlikte yaşadığı İryna Tymofieieva’nın kaldığı evde de 28 gram hintkeneviri ve 18 gram sentetic cannabionid bulundu

Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklanan zanlı Yusuf Özgen’in tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edildi. Akabinde kalmakta olduğu ikametgâhta ise polis yine uyuşturucu madde tespit ederek zanlı ile birlikte kalan İryna Tymofieieva’yı da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, 19.01.2020 tarihinde zanlı Yusuf Özgen’in uyuşturucu satışı yaptığının öğrenilmesi üzerinde Kermiya bölgesinde zanlının makul güç kullanılarak, tutuklandığını ve üzerinde 20 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, ayni gün zanlı Yusuf Özgen ve birlikte yaşadığı İryna Tymofieieva’nın kaldığı ikametgâhta yapılan aramada 28 gram ağırlığında hintkeneviri ve 18 gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve iki adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Yusuf Özgen’in gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini, diğer zanlının ise ifade vermediğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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