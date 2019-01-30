banner255
Asya Kupası’nda Japonya - Katar finali
Asya Kupası’nda Japonya - Katar finali
9 0
Miniklere öğretici bir gezi
Miniklere öğretici bir gezi
16 0
 
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
33 0
Kupa, teknik adamları yedi
Kupa, teknik adamları yedi
222 0
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
59 0
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
14 0
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
10 0
banner82

Uyuşturucu satıcısı Rum’a 18 ay hapis

banner27

Metehan kapısından iki gram hintkeneviri ve 11.5 gram kokain ithal eden Theodotos Theodotou, 18 ay hapis yatacak

Uyuşturucu satıcısı Rum’a 18 ay hapis
banner215

 Evrim KAMALI

Metehan Sınır Kapısın’dan iki gram hintkeneviri, 11 gram 454 miligram ağırlığında kokain ithal eden Theodotos Theodotou,  18 ay hapis cezası aldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde bina açma suçuyla itham edilen iki sanık suçlamaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu.Dava kararını okuyan Başkan Fadıl Aksun, uyuşturucu suçlarının ciddiyet, vahamet ve yaygınlığına işaret etti.Aksun, uyuşturucu ithal etmek suçunun ülkemizdeki uyuşturucuya karşı mücadeleyi sekteye uğrattığına değindi.Aksun, sanığın ülkemize uyuşturucu ithal ederek, uyuşturucuyla mücadeleyi sekte vurmasını, kokain türü maddenin azımsanmayacak miktarda oluşunu, ilk anda uyuşturucuyu atarak, yok etmeye çalışmasını aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.Aksun, sanığın polise yardım etmesi, ifade vermesini ve şahsi kullanımı için uyuşturucuyu tasarruf etmesini ise lehine değerlendirdiklerini belirtti.Aksun, uyuşturucu suçunun son 10 yılda, 9 kez ağır ceza mahkemelerinin gündeminde ilk sırada yer aldığını kaydetti. Aksun, kokain türü uyuşturucu maddenin A sınıfına giren en tehlikeli uyuşturucu türü arasında olduğuna vurgu yaptı. Kokain türü uyuşturucu maddeyi ithal ve tasarruf etme suçunun 18 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yapan Aksun, sanıkların son derece ciddi ve vahim bir suçla methaldar olduğuna değindi.

Aksun, sanığın iki farklı türde ve iki farklı miktarda uyuşturucu ithal ettiğine vurgu yaparak, cezaları ayrı çekmesine karar verdiklerini belirtti. Aksun, sanığa kokain ithalinden 15 ay, hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan ise 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.