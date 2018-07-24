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Uyuşturucu paralarıyla çalıntı ziynet eşyalarını almış

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Metehan kapısından KKTC’ye giriş yaparken üzerinde uyuşturucu ve 257 parça muhtelif ziynet eşyası bulunan Özel Vurdu, polise verdiği ifadede Avusturalya’da sattığı hintkenevirinin parasıyla çalıntı ziynet eşyalarını satın aldığını söyledi

Uyuşturucu paralarıyla çalıntı ziynet eşyalarını almış
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 Evrim KAMALI

 

Kermiya Kara Kapısından KKTC’ye giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalanan 51 yaşındaki Özel Vurdu dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru, zanlının 18 Temmuz  saat 13.00 sıralarında, Metehan Kara Kapısından KKTC’ye giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalandığını söyledi. Tutuklanan zanlının ifadesinde Avusturalya’da ekmiş olduğu hintkeneviri bitkisini hasat ettiğini, elde ettiği 7 kilo 200 gram uyuşturucudan 4 kilosunu satıp karşılığında çalıntı olduğunu bildiği ziynet eşyalarını aldığını söylediğini kaydetti. Zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, verdiği ifadeyle ilgili araştırma yaptıklarını, birçok kişiden ifade aldıklarını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.

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