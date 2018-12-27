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Uyuşturucu kuryesi Lokmacı’da yakalandı

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Lokmacı kapısından KKTC’ye geçiş yapan Achment Chalil’in tasarrufunda 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu

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Uyuşturucu kuryesi Lokmacı’da yakalandı
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Evrim KAMALI

Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda yapılan kontrolde zanlı Achment Chalil, tasarrufunda 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Kaan Kurtbir, 25 Aralık’ta saat 16.21’de Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapan zanlı Achment Chalil’in tasarrufunda 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Zanlı Achment Chalil’in konu maddeyi 100 Euro karşılığında ithal ettiğinin tespit edildiğini anlatan Kurtbir, paranın emare alındığını söyledi. Kurtbir, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılmasının yanı sıra, soruşturulacak şahıslar olduğuna ve uyuşturucunun türü ve nevi için analize gönderileceğini belirtti. Kurtbir, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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