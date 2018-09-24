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Uyuşturucu içen genç bayıldı

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Mağusa’da yol kenarında baygın halde yatırken polis tarafından tespit edilen Ayodeji Oluwole Kuye isimli kişinin üzerinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulundu

Uyuşturucu içen genç bayıldı
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da yol kenarında baygın halde yatırken polis tarafından tespit edilen Ayodeji Oluwole Kuye isimli kişinin üzerinde yapılan aramada yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kuye aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ayodeji Oluwole Kuye’nin 22 Eylül tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından yol kenarında baygın ve şüpheli şekilde yatırken tespit edildiğini söyledi. Polis ekibi tarafından zanlının üzerinde arama yapıldığını ve cebindeki cüzdanı içerisinde şüpheli madde bulunduğunu belirten tahkikat memuru, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine haber verildiğini söyledi. Narkotik ekiplerince olay yerine gidildiğini söyleyen tahkikat memuru, zanlının cüzdanında bulunan maddenin yarım gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğunun tespit edildiğini ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ayodeji Oluwolw Kuye’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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