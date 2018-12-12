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Uyuşturucu hapları atıp kaçmaya çalıştı

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Lapta’da aracıyla seyreden Kadir Akbulut, polisin kendisini durdurmak istemesi üzerine tasarrufunda bulunan 33 âdet uyuşturucu hapı yol kenarına atarak kaçmaya çalıştı

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Uyuşturucu hapları atıp kaçmaya çalıştı
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Evrim KAMALI

Lapta’da düzenlenen operasyonda 33 âdeti bütün ve 2 âdeti yarım uyuşturucu hap ile yakalanan Kadir Akbulut dün tutuklama talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek, 10.12.2018 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, zanlının kullanımında bulunan aracın durdurulmak istemesi üzerine tasarrufunda bulunan 33 âdeti bütün ve 2 âdeti yarım olan, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapları yol kenarına atarak kaçmaya çalıştığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis yola atılan uyuşturucu maddelerin bulunarak emare alındığını, zanlının ifadesinde hapları 7 Aralık tarihinde Girne’de aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Atabek, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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