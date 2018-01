Uyuşturucu değil molehiya çıktı

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Fatih Esergül’ün aracında bulunan ve uyuşturucu olduğuna inanılan 74 gram ağırlığındaki maddenin uyuşturucu değil molehiya olduğu ortaya çıktı

Gamze PİR BAYKUR

Geçitkale-Sütlüce anayolunda geçirdiği trafik kazası sonrasında aracında yaklaşık 806 mlgr ağırlığına Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Mustafa Topçuoğlu ile konu maddeyi Topçuoğlu’na verdiği iddia edilen ve aracında 110 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edilen zanlı Fatih Esergül dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” suçlamalarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Topçuoğlu ile Esergül tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken zanlı Esergül’ün aracında bulunan ve uyuşturucu olduğuna inanılan 74 gr ağırlığındaki maddenin uyuşturucu değil zanlı Esergül’ün iddia ettiği gibi molehiya olduğu ortaya çıktı.

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, zanlı Mustafa Topçuoğlu’nun 16 Ocak tarihinde Geçitkale-Sütlüce anayolu üzerinde yönetimindeki NZ 233 Z plakalı araçla trafik kazası yaptığını söyledi. Kazanın ardından polis tarafından konu araçta arama yapıldığını belirten Türe, yapılan aramada 806 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edildiğini ve zanlı Topçuoğlu’nun tutuklandığını açıkladı. Türe, zanlı Topçuoğlu’ndan yapılan soruşturmada konu maddeyi ayni gün Mağusa’da zanlı Fatih Esergül’den 100 TL karşılığında aldığının öğrenildiğini belirterek, zanlı Esergül’ün de ayni gün MY 851 plakalı aracıyla tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlı Esergül’ün huzurunda MY 851 plakalı araçta arama yapıldığını ifade eden Türe, arabanın bagajında naylon poşet içerisinde 74 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile araç içerisinde vites önünde 110 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Türe, konu maddelerin analizi için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini anımsatarak, gelen analiz sonuçlarına göre 74 gr ağırlığındaki maddenin uyuşturucu olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Türe, her iki zanlının da uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mustafa Topçuoğlu ile Fatih Esergül’ün kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 1’er KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.