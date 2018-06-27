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Uyuşturucu balkondan düşürdü

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Girne’de önceki gün evinin balkonundan beton zemine düşen ve uyuşturucu aldığı ortaya çıkan Tolga Sertaç Keklik ile ona uyuşturucu veren kalan Ziya Ulislam dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Uyuşturucu balkondan düşürdü
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(Kamalı Haber)  

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, mahkemede verdiği ifadede önceki gün Girne Akçiçek Hastanesi’nde alınan bir bilgi üzerine yapılan sorgulamada, zanlının uyuşturucu madde aldıktan sonra evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştüğünü anlattı. Polis, Ulislam’ın elinde 1 gram bonzai ve içinde uyuşturucu madde içeren 1 adet sarma sigara ele geçirdiklerini, evinin balkonunda bulunan tüp gaz altında ise 4 gram bonzai ve 1 adet içinde uyuşturucu madde bulunan sigara tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru Ali Çavuş, zanlının yapılan kontrollerin ardından yapılan sorgulamasında parasını daha sonra vermek kaydı ile Ziya Ulislam’dan 100 TL karşılığında bonzai aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Uyuşturucu madde satanın da aynı sitede kaldığını belirten Çavuş, soruşturmanın yeni başladığını emarelerin analize gönderildiğini ve alınması gereken birçok ifade olduğunu kaydetti.

Soruşturma memuru soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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