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USB’ye müzik yükledi, tutuklandı

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Mağusa’da PKK’yı övücü nitelikte şarkılar da bulunan birçok Türkçe ve Kürtçe şarkıları USB’ye yükleyerek kayınbiraderi Mehmet Kuzucu’ya verdiği iddia edilen Gazi Yalınkılıç ülkeye giriş yaparken tutuklandı

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USB’ye müzik yükledi, tutuklandı
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2016 yılı içerisinde aralarında yasa dışı cemiyet olarak ilan edilen PKK terör örgütünü övücü nitelikte şarkılar da bulunan birçok Türkçe ve Kürtçe şarkıları USB’ye yükleyerek kayınbiraderi Mehmet Kuzucu’ya verdiği iddia edilen Gazi Yalınkılıç önceki gün KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandı. “Tasarrufunda yasa dışı cemiyete ait propaganda nitelikli yayın bulundurmaya yardımcı olmak” suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan ve dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Yalınkılıç , tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

ARANAN ŞAHIS İLAN EDİLMİŞTİ

Meselenin tahkikat memuru, 27 Temmuz 2018 tarihinde alınan bir ihbar üzerine Mehmet Kuzucu’nun evinde ve aracında arama yapıldığını veyapılan aramada Kuzucu’nun aracında,içerisinde, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla yasa dışı cemiyet olarak ilan edilen PKK terör örgütünü övücü nitelikte 4 şarkının da yer aldığı birçok Türkçe ve Kürtçe şarkının bulunduğu 1 adet USB tespit edildiğini ve konu ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Yapılan soruşturma neticesinde Mehmet Kuzucu’nun gönüllü bir ifade verdiğini anımsatan tahkikat memuru, Kuzucu’nun verdiği gönüllü ifadesinde konu şarkıları akrabası olan zanlı Gazi Yalınkılıç’ın 2016 yılında KKTC’de bulunduğu esnada internetten dizüstü bilgisayarına indirip USB’ye yükleyerek kendisine verdiğini beyan ettiğini söyledi. Kuzucu’nun tutuklandığı dönem KKTC’de olmayan zanlı Yalınkılıç’ın aranan şahıs olarak ilan edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının 12 Aralık 2018 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığını ve tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru,zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde 2016 yılında kayınbiraderi olan Mehmet Kuzucu’nun yanına geldiğini ve konu şarkıları kendisinin indirip USB’ye yükleyerek kayınbiraderi Kuzucu’ya verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Gazi Yalınkılıç’ın 3 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi.

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