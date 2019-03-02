Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı mı?

Ünlü oyuncu ve yönetmen Selçuk Yöntem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir Yasemin Taşkıran isimli emlakçı kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Selçuk Yöntem'in şikayeti üzerine kadın gözaltına alındı

(Kamalı Haber)

Türkiye’nin ünlü oyuncusu Selçuk Yöntem’in satın aldığı ev karşılığında gönderdiği 352.960 TL parayı emlak şirketine vermeyip çaldığı öne sürülen Yasemin Taşkıran dün tutuklama talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, zanlının emanetçi tarafından sirkat suçlaması ile tutuklandığını söyledi. Kol, Girne’de, bir emlakçıda çalışan zanlının 13 Eylül 2018-21 Ocak 2019 tarihleri arasında, yurt dışında yaşayan sinema oyuncusu ve yönetmen Akif Selçuk Yöntem tarafından kendisine bir şirket tarafından yapımı tamamlanan Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 nolu daireyi, satın alınması karşılığında EFT yoluyla gönderilen toplam 352.960 TL parayı ilgili şirkete vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Zanlının 1 Mart tarihinde alınan şikâyet üzerine şubeye celp edildiğini, yapılan sorgusunda suçunu kabul ettiğini kaydeden polis memuru Kol, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken banka hesapları olduğunu ifade etti.

Kol, tahkikatın salimen yürütülmesi için 2 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.