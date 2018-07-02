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Üniversite öğrencisi, sanal betten tutuklandı

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Girne’de 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Semih Durukan, yasa dışı sanal bet oynattığı gerekçesiyle tutuklandı

Üniversite öğrencisi, sanal betten tutuklandı
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Evrim KAMALI

Girne’de yasa dışı sanal bet oynattığı gerekçesi ile tutuklanan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Semih Durukan, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Ertem Hoca, zanlı Semih Durukan’ın “Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Ertem Hoca, yapılan operasyonda 438 adet birçok şâhısa ait banka ve kredi kart bilgileri, 733 adet farklı sim kart ve bir adet diz üstü bilgisayara el koyduklarını kaydetti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Hoca, zanlının suçunu itiraf ettiğini, olayla bağlantılı bir kişinin daha arandığını belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Musa Avcıoğlu, soruşturmanın yeni başladığını, olayla bağlantılı 1 kişinin daha arandığını belirterek Durukan’ın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını karar verdi.

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